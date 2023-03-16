Şanlıurfa'da sele kapılan Reşat Ayva, CNN Türk'e o anları anlattı... "Öleceğimi düşündüm"

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir ara kurtarılmak için elini uzatan 63 yaşındaki Reşat Ayva, cep telefonu ile de görüntülenen o anları anlattı.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Reşat Ayva’ya ulaştığını belirterek, “Herkes o videoyu izledi ve o videodaki amcayı merak ediyordu. Biz o videoda elini kaldıran Reşat Ayva’yı bulduk ve yanına geldik. Elleri ayakları yara bere içinde” dedi.

"4 GENÇ BENİ KURTARDI"

10 dakika suyla birlikte sürüklendiğini belirten Reşat Ayva, o anları şu sözlerle anlattı:

Ayağım, kalçam, elim, kolum hepsi yara bere içinde. Videoyu çekene el ettim ama gelemedi. Gelse o da boğulacaktı. 10 dakika selde sürüklendim. Mahallenin başından aşağıya kadar sürüklendim. 4 genç beni kurtardı, kimi elimden kimi kolumdan tuttu. Beni götürdüler battaniye sardılar. Ambulansı aradık, ambulans gelemedi. 5-10 dakika sonra ikinci ambulans geldi, beni aldı ve hastaneye geldik. Doktor, hemşireler hepsinden Allah razı olsun benimle ilgilendiler. Film çektiler beni eve gönderdiler. Bir şikayetin olursa yine gel dediler. Videoyu izledim. Sürüklenirken öleceğimi hissettim. Kalçam hep yara oldu. Taş sıyırmış. Kırık yok ama zedelemiş. Beni videoya çeken kişiye kızgın değilim. Kendisini tanımıyorum. Suyun akışını çekiyordu. Beni kurtaranlardan Allah razı olsun. Ben sel geldiğinde evin önünde duruyordum. Bir anda ayağım kaydı, su aldı beni götürdü. Allah devletimizden razı olsun. Çok kan kaybettim.

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EŞİ AYVA: VİDEOYU GÖSTERDİKLERİNDE REŞAT OLDUĞUNU ANLADIM

Eşi Zehra Ayva da olayı şöyle anlattı:

İstanbul’daydım ben o zaman. Videoyu gösterdiler. Adam suyla beraber gidiyor dediler. Adam kel dediler. Yakından bakınca ben Reşat olduğunu anladım. Bu Reşat dedim. Kendimden geçtim sanki kaynamış su üstüme döküldü. Abilerimi aradım ‘Biletimi kesin ben gidiyorum’ dedim. Geldiğimde Reşat ‘Sen hasta mısın’ dedi. ‘Ne hastası ben kendimden geçtim’ dedim. Kolay bir şey değil. Allah düşmanımın başına vermesin. Ben burada olsaydım kendimi suya atardım. Başkalarına da el kaldırmış kimse cesaret edememiş. 4 kişi sokağın sonunda elinden kolundan tutarak yakalamış.