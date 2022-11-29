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Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

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#ŞANLIURFA#Doktor#Polis
Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı Bakan Kocadan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 12:13

Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sıra yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi’nin burnu kırıldı. Bakan Koca olay ilgili bir açıklama yaparken, 'aşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. İsmi öğrenilemeyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı Bakan Kocadan açıklama

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DOKTORA İKİNCİ SALDIRI

Öte yandan doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır.' ifadelerini kullandı.

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#ŞANLIURFA#Doktor#Polis

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