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Şanlıurfa'da 'sahte doktor'un muayenehanesine operasyon! İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Sahte Doktor#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 14:03

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi.

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Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Şanlıurfada sahte doktorun muayenehanesine operasyon İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı


Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

Şanlıurfada sahte doktorun muayenehanesine operasyon İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfada sahte doktorun muayenehanesine operasyon İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

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#Şanlıurfa#Sahte Doktor#Gözaltı

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