Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 12 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 19:48

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolu yağışı ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birecik Köprüsü’nde bir kamyonetin devrildiği fırtınada duba restoranların halatları koptu, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrildi. Hava muhalefetinden kaynaklı olumsuzluklarda 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı.

Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı. Kısa süre etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Caminin minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da doludan etkilenen Birecik ilçesinde incelemelerde bulundu. Yaşanan olumsuzluklarda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

