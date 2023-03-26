Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu... Yollar göle döndü! Valilik uyardı

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Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.



OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI



Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

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Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

VALİLİK UYARDI

Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.