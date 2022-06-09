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Şanlıurfa’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

#Şanlıurfa#Uyuşturucu#Operasyon

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği, 300 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Bazı kapıların koçbaşıyla kırılarak girildiği evlerde, dedektör köpekler de kullanılarak arama yapıldı.

Şanlıurfa’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

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Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 28 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

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#Şanlıurfa#Uyuşturucu#Operasyon

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