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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- 
Haber Giriş: 28.07.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi! Vücutlarında yanıklar oluştu

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Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi! Vücutlarında yanıklar oluştu

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan ve kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.

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  • Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi
  • Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi
  • Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi
  • Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı. Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.

Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi Vücutlarında yanıklar oluştu

Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.

Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi Vücutlarında yanıklar oluştu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.

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