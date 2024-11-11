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Şanlıurfa'da Reyhan'ın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

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#ŞANLIURFA#Viranşehir#Reyhan
Şanlıurfada Reyhanın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:47

Şanlıurfa'da düğünde havaya rastgele ateş ederken Reyhan Sağ’ın (19) ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil T. tutuklandı.

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Olay, cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında açık alanda yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğünde havaya açılan ateşte Reyhan Sağ, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Reyhan Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan incelemede şüphelisinin Halil T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Halil T. ile düğün alanında aralarında havaya ateş açtığı belirlenen güvenlik korucularının da bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 güvenlik korucusu tüfeklerine el konularak görevden alındı. Düğünde havaya ateş açtıkları için gözaltına alınan 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

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Şüpheli Halil T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Reyhan Sağ’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Viranşehir'de toprağa verildi. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Viranşehir#Reyhan

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