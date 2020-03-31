MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da rahatsızlanan kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı
GeriGündem Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da evinde fenalaşan kadın, Corona Virüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Topdağı Mahallesi'nde yaşayan genç bir kadın, Corona Virüs olabileceğinden şüphelenip sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonrası kadını Corona Virüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı ve gözlem altına alındı. İsmi açıklanmayan kadının alındığı ev ve çevresi ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle