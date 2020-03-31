Şanlıurfa’da rahatsızlanan kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı

Topdağı Mahallesi'nde yaşayan genç bir kadın, Corona Virüs olabileceğinden şüphelenip sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonrası kadını Corona Virüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı ve gözlem altına alındı. İsmi açıklanmayan kadının alındığı ev ve çevresi ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.