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Şanlıurfa'da pompalı tüfekli kavga: Anne öldü, oğlu yaralı

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Anne Ve Oğul
Şanlıurfada pompalı tüfekli kavga: Anne öldü, oğlu yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 10:37

Şanlıurfa’da 2 grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, tarafları ayırmaya çalışan anne Heriman Altundağ hayatını kaybetti, oğlu S.A. ise yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde, Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ ile oğlu S.A., pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfada pompalı tüfekli kavga: Anne öldü, oğlu yaralı


Acil serviste tedaviye alınan Heriman Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Anne Ve Oğul

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