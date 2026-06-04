Şanlıurfa'da pompalı tüfekli kavga: Anne öldü, oğlu yaralı

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde, Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ ile oğlu S.A., pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Haberin Devamı

Acil serviste tedaviye alınan Heriman Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.