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Gündem
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da polisleri yaralamışlardı! 4 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da polisleri yaralamışlardı! 4 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavga ihbarına giden 2 sivil polisi husumetlileri sanarak yaralayan 4 kişi, gizlendikleri bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hilvan’da önceki gece, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalleli polise haber verirken, kavgaya karışan taraflardan biri, ekipler gelmeden olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri iddiaya göre husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği polis memurları Muhittin K., ile Onur D. yaralandı.  Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şanlıurfada polisleri yaralamışlardı 4 kişi gözaltına alındı



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, polise ateş açan Nihat A., Zahit A., Serdar A. ile Mehmet A.’yı gizlendikleri bağ evinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu olayda yaralanan 2 polis memuru ile dün de kent merkezinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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