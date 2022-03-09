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Şanlıurfa’da polise ateş açıldı: 2 yaralı

#Şanlıurfa#Haliliye#Polis
Şanlıurfa’da polise ateş açıldı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı.

İlk ateş sonucu polis memurları Cemal B. ve Abdullah Yasir B. yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da yaşanan olay sonrası hastaneye giderek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

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İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden biri Balıklıgöl Devlet Hastanesine, diğeri ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Haliliye#Polis

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