Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza, Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı kavşağında meydana geldi. Kent merkezine yönüne giden Baran Eray Bozat'ın (37) kullandığı 27 AIA 425 plakalı otomobil, Hasan Badıllı (33) yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Hasan Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Azat Keskinpıçak, Mehmet Ali Bozat (51), Baran Eray Bozat, Hilal Çetin (15), Elif Eylül Tamaç (7) ve Yağmur Deniz (18) ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Azat Keskinpıçak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara