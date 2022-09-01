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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 10:16

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Zafer Öktan (55) öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhan Sevik (36) yönetimindekiotomobil ile Burhan Selişter'in (28) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan Sevik’in otomobili devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, devrilen araçtaki Zübeyir Özevin (37), Nezmi Ercan (45), Abdulkadir Özusan (19) ve Zafer Öktan'ı ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Öktan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öktan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası

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