Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhan Sevik (36) yönetimindekiotomobil ile Burhan Selişter'in (28) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan Sevik’in otomobili devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, devrilen araçtaki Zübeyir Özevin (37), Nezmi Ercan (45), Abdulkadir Özusan (19) ve Zafer Öktan'ı ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Öktan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öktan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.