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Şanlıurfa’da, otomobil motosiklete çarptı; 1 can kaybı

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#ŞANLIURFA#Kaza#Trafik
Şanlıurfa’da, otomobil motosiklete çarptı; 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:04

Şanlıurfa’da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü on yedi yaşındaki Orhan Ay hayatını kaybetti, kuzeni Gökhan Ay (17) ise yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25’inci kilometresinde Şenocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobil, önünde giden Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada devrilen motosikletin sürücü Orhan Ay yaşamını yitirdi, kuzeni Gökhan Ay ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Ay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şanlıurfa’da, otomobil motosiklete çarptı; 1 can kaybı

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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#ŞANLIURFA#Kaza#Trafik

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