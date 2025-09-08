×
Gündem Haberleri

Şanlıurfa'da otomobil durağa daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Otobüs Durağı
Şanlıurfa’da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada, Zeliha Tonga (8) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Güner’in (48) kullandığı 63 AAR 879 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.

Kazada sürücü İbrahim Halil Güner ile durakta otobüs bekleyen Zeliha Tonga, kardeşi Muhammed Mustafa Tonga ve Ayşegül İnci yaralandı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha Tonga, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, İbrahim Halil Güner'i sıkıştırıp kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

