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Şanlıurfa'da operasyon: Firari şüpheli ve 5 kişi gözaltında

#Firari Şüpheli#Jandarma#Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan Hüseyin B. ile kaçmasını sağlamak için jandarmaya direnen 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik çalışmada, hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan aranması bulunan Hüseyin B.’nin, kırsal Nusretiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yaptı.

Şanlıurfada operasyon: Firari şüpheli ve 5 kişi gözaltında

Jandarmanın mahalleye geldiğini gören Hüseyin B.'nin yakınları, kaçması için ekiplere karşı koyarak, arbede çıkardı. Jandarma ekipleri de mukavemet gösteren 5 kişi ile birlikte Hüseyin B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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#Firari Şüpheli#Jandarma#Şanlıurfa

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