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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu

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Şanlıurfa’da okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Şanlıurfa'daki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Şanlıurfa'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 10.00’da ders zili çalındı. Zilin çalmasının ardından okulların bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Öğretmen ve okul personelinin katıldığı İstiklal Marşı okunurken, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Bazı okullarda ise öğrencilerin ellerindeki bayrakla okul bahçesine gelerek İstiklal Marşı okuduğu görüldü.

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