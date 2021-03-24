Şanlıurfa'da okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Maşuk bölgesinde okulun bahçesinde oynayan öğrenciler, yaralı yabani tavşan buldu.

Hayvanı muhafaza altına alan öğrenciler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Yabani tavşan, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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