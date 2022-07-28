Şanlıurfa'da motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförüne tutuklama

Kaza, 26 Temmuz'da Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Abdurrezzak Saçaklı idaresindeki 63 BB 446 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Halil Mermertaş'ın (50) kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Mermertaş ile arkasındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (19) hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde motosikleti fark etmediğini belirten Abdurrezzak Saçaklı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saçaklı, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.