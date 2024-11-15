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Şanlıurfa'da minibüs şoförüne sopalı saldırı! O anlar kamerada

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#Şanlıurfa#Siverek#Saldırı
Şanlıurfada minibüs şoförüne sopalı saldırı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 16:29

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolcu minibüsünün önünü kesen bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı saldırı cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi'ne bağlı minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içerisindekileri yer açmaları için uyardı. Bu uyarı tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrasında duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kesen grup, şoföre saldırdı.

Minibüs şoförünün de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı arbede çevredekilerin müdahalesiyle durdurulmaya çalışıldı. Olay anları araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Şanlıurfa#Siverek#Saldırı

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