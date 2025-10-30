×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Siverek#Ayvanat Mahallesi
Mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 19:52

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti. Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

BEBEĞİ BIRAKANLARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Siverek#Ayvanat Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!