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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da, menfeze gizlenen patlayıcı imha edildi

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Şanlıurfa'da, menfeze gizlenen patlayıcı imha edildi
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yoldaki menfeze gizlenen 1 kiloluk plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ceylanpınar- Viranşehir yolunda yapılan yol ve menfez kontrolü sırasında; menfezde çanta içindeki konserve kutusuna yerleştirilmiş, 1 kilo ağırlığında olan, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır hale getirilmiş, parça tesirli plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcı, olay yerine gelen ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi. Ekipler, menfeze bombayı bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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