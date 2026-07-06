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Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

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#Mehmet Cihat Özağaçhanlı#Arazi#Silahlı Kavga
Şanlıurfada kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 14:00

Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı, hayatını kaybetti. Silahı kimin ateşlediğini bulmak için polis çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLAR İSABET ETTİ

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Şanlıurfada kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Mehmet Cihat Özağaçhanlı#Arazi#Silahlı Kavga

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