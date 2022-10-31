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Şanlıurfa'da kursta dayak görüntülerine tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

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#Şanlıurfa#Kuran Kursu#Dayak
Şanlıurfada kursta dayak görüntülerine tepki yağmıştı Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 13:07

Şanlıurfa'da Kur'an Kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip, tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran Kursu'nda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Şanlıurfada kursta dayak görüntülerine tepki yağmıştı Soruşturma başlatıldı

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü.

Şanlıurfada kursta dayak görüntülerine tepki yağmıştı Soruşturma başlatıldı

Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

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Şanlıurfada kursta dayak görüntülerine tepki yağmıştı Soruşturma başlatıldı

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#Şanlıurfa#Kuran Kursu#Dayak

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