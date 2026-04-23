Şanlıurfa'da korkunç olay! Yasaklı bölgede hayvan otlatırken mayına basıp ağır yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 17:58

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, yasaklı bölgede hayvan otlatan çoban 60 yaşındaki Vetha Tektaş (60), bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Akçakale’de Suriye sınır hattındaki tampon bölgede meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatmak için yasaklı alana giren Vetha Tektaş, bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı. Patlama sesini duyan sınır hattında görevli askerler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş’ı yasaklı bölgede kanlar içinde buldu. Patlamada ayağı koptuğu öne sürülen Tektaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri sınır hattında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

