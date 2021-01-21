MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da korkunç olay! Torunları ile birlikte can verdiler...
GeriGündem Şanlıurfa'da korkunç olay! Torunları ile birlikte can verdiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç olay! Torunları ile birlikte can verdiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları, yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de müstakil bir evde yaşayan Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi'den haber alamayan yakınları adreslerine gitti. Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.

Adıyamanda kahreden olay Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Adıyaman'da kahreden olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle