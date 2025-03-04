Şanlıurfa'da korkunç olay! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

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Olay, sabah saatlerinde Almaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Görevin ile yanına gittiği babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.