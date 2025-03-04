×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da korkunç olay! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Birecik#Cinayet
Şanlıurfada korkunç olay Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 12:42

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Yusuf Görevin (41), 74 yaşındaki babası Ahmet Görevin'i tüfekle ateş ederek öldürdü. Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Almaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Görevin ile yanına gittiği babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Birecik#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!