Şanlıurfa'da korkunç olay... Henüz 13 yaşındaydı! Feci ölüm: Üzerine tiner döküldü ve...

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu kız yaşamını yitirdi. Şıhmaksut Mahallesi'ndeki 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin vücudunda yanıklar oluştu.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince evdeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, hayatını kaybeden Amara D.’nin yakılmış olma ihtimali üzerine baba M.D. ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Amara D'nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D'nin (12) ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. ve L.D. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı evin yakınlarında oturan Y.K, gazetecilere, baba ve 2 kızının yalnız yaşadığını, inşaatta çalışan baba M.D'nin işe giderken kapıyı çocukların üzerine kilitlediğini söyledi.

YARDIM SESLERİ ÜZERİNE KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞLER

Olay günü Amara D'nin evde tek olduğunu ve yüksek müzik sesinin geldiğini belirten Y.K, yardım sesleri üzerine kapıyı çekiç yardımıyla kırarak içeriye girdiklerini anlattı.

Y.K, Amara D'nin, önce sopayla dövüldüğünü sonra yakıldığını söylediğini öne sürerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiklerini kaydetti.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de eve gelerek inceleme yaptı. Ayrıca evin banyosunda çok miktarda saç ve oyuncak bebeklerin bulunması da dikkati çekti.

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