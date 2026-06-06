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Şanlıurfa'da korkunç olay! Eşi ve kızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı
Şanlıurfada korkunç olay Eşi ve kızını tabancayla vurarak ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 14:29

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde H.T. (49), tartıştığı eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'yi (24) tabanca ile vurarak kaçtı. Anne ve kızının durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Olay, Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; H.T. ile eşi E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.T., yanında bulunan tabancayla eşi E.T. ve kızı M.T.’ye ateş etti.

DURUMLARI AĞIR

Vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanan anne ve kız kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Şüpheli H.T. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve kız, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı

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