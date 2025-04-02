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Şanlıurfa'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Çocuğa Şiddet
Şanlıurfada korkunç olay 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:46

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde S.U. (17), evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.U. (17) evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi (3) ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darbetti. Sokak ortasında tekmelerle darbedilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfada korkunç olay 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Çocuğa Şiddet

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