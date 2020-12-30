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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç olay! 2 genç ölü bulundu

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Şanlıurfa’da bir evde yaşları 18 ile 19 olan iki gencin cesedi bulundu. Gençlerin ısınmak için kovanın içerisinde yaktıkları kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. Arkadaş oldukları belirtilen Yahya Yılmaz ile Hüseyin Kaya, gece ısınmak için evin avlusunda teneke kovada odun ve kömür ile ateş yaktı. Ardından içinde köz bulunan kovayı eve alan arkadaşlar, uykuya daldı.

Sabah iki gençten haber alamayan yakınları, geldikleri evde Yahya Yılmaz ve Hüseyin Kaya'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz ve Kaya'nın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberi alıp eve gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

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