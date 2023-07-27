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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Şanlıurfada korkunç kaza Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 12:14

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e (52) yolcu otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan Reşat Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi.

Şanlıurfada korkunç kaza Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Reşit Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfada korkunç kaza Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

 

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#Şanlıurfa#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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