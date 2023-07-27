Şanlıurfa'da korkunç kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Kaza, dün öğle saatlerinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Reşit Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.