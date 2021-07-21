Şanlıurfa'da korkunç kaza! Onlarca küçükbaş hayvan etrafa saçıldı
Şanlıurfa’da, şarampole devrilen TIR’ın şoförü Emin Malazgirt yaralandı, dorsedeki 42 küçükbaş hayvan yola saçılarak öldü.
Emin Malazgirt yönetimindeki 25 ABD 571 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Malazgirt yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki 42 küçükbaş hayvan da öldü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emin Malazgirt, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Ulaşıma kapanan karayolu, ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.