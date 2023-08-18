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Şanlıurfa'da korkunç kaza: İş makinesinin altında kalan kadından acı haber

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#Şanlıurfa#Birecik#Trafik Kazası
Şanlıurfada korkunç kaza: İş makinesinin altında kalan kadından acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 17:39

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yol yapım çalışması sırasında manevra yapan iş makinesinin altında kalan Sakine Altuntaş (54) hayatını kaybetti. İş makinesinin operatörü Ahmet Ç., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kayalar Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Ahmet Ç.’nin geri manevra yaptığı iş makinesi, evine giden Sakine Altuntaş’a çarptı. Altıntaş'ın, iş makinesinin altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Şanlıurfada korkunç kaza: İş makinesinin altında kalan kadından acı haber

Sakine Altuntaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, iş makinesi operatörü Ahmet Ç., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Birecik#Trafik Kazası

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