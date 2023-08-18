Şanlıurfa'da korkunç kaza: İş makinesinin altında kalan kadından acı haber

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Kayalar Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Ahmet Ç.’nin geri manevra yaptığı iş makinesi, evine giden Sakine Altuntaş’a çarptı. Altıntaş'ın, iş makinesinin altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Sakine Altuntaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, iş makinesi operatörü Ahmet Ç., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.