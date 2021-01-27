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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Genç kız hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'daki korkunç kazada genç bir kız hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmekte olan Elif Bereket, yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız yola savuruldu.

Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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