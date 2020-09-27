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AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç kaza!

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Şanlıurfa'da korkunç kaza!
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.

Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki isimleri öğrenilemeyen 6 çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüsün Van'dan Adıyaman'a gittiği öğrenildi.

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