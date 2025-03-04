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Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Hasan Şıldak
Şanlıurfada korkunç kaza 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 02:51

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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anlıurfa-Gaziantep kara yolunda Zeynel Abidin Uçar (23) idaresindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Hasan Şıldak

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