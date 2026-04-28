Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Günışığı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobil, zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 kişi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere aynı hastanın morguna kondu.

Yaralılar, Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.