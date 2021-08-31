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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Tartışığı eşini boğarak öldürdü

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Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Tartışığı eşini boğarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı karısını boğan kişi, tutuklandı. Öte yandan, 7 çocuk annesi Hediye T'nin cenazesinin dün gece yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak kent merkezinde defnedildiği öğrenildi.

Selçuklu Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hediye T'yi (40) başını kovaya sokarak boğduktan sonra polise teslim olan Ahmet T'nin (46) Aşayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ahmet T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfada korkunç cinayet: Tartışığı eşini boğarak öldürdü

Öte yandan, 7 çocuk annesi Hediye T'nin cenazesinin dün gece yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak kent merkezinde defnedildiği öğrenildi.

Eyyübiye ilçesindeki ikametlerinde dün Ahmet T. ile eşi Hediye T. arasında çıkan tartışma sonrası Ahmet T, ellerini bağladığı eşini başını kovaya sokarak boğmuş daha sonra durumu polise bildirerek teslim olmuştu.

Şanlıurfada korkunç cinayet: Tartışığı eşini boğarak öldürdü

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