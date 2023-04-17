Şanlıurfa’da, kontrollü yıkımda bitişikteki sağlam bina hasar gördü

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Depremde ağır hasar gören apartmanın yıkımı sırasında Şanlıurfa’da, bitişiğindeki Cevheri Apartmanı’nın dış duvarının bir kısmı da zarar gördü.

Cevheri Apartmanı’nda oturan vatandaşların, yıkım nedeniyle tedbiren evlerini boşlattıkları bildirildi. Zarar gören binada evi bulunan CHP Şanlıurfa 2'nci sıra milletvekili adayı Müslüm Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki göstererek, "Yıkım kararı alınan Öncel Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında benim de maliki olduğum hasarsız Cevheri Apartmanı’nın üzerine yıkıldı. Evler artık kullanılamayacak durumda. Sağlam binanın yıkılmasına sebep olan sorumluların peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.