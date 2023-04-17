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Şanlıurfa’da, kontrollü yıkımda bitişikteki sağlam bina hasar gördü

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#ŞANLIURFA#Deprem#Afad
Şanlıurfa’da, kontrollü yıkımda bitişikteki sağlam bina hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 13:50

Şanlıurfa’da, depremde ağır hasar gören apartmanın yıkımı sırasında bitişiğindeki tedbiren boşaltılan sağlam bina da zarar gördü. Bu kapsamda yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesi'ndeki 7 katlı Öncel Apartmanı’nın sabah saatlerinde yıkımına başlandı. İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında yan taraftaki sağlam olan Cevheri Apartmanı’nın dış duvarının bir kısmı da yıkıldı.

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Depremde ağır hasar gören apartmanın yıkımı sırasında Şanlıurfa’da, bitişiğindeki Cevheri Apartmanı’nın dış duvarının bir kısmı da zarar gördü.

Cevheri Apartmanı’nda oturan vatandaşların, yıkım nedeniyle tedbiren evlerini boşlattıkları bildirildi. Zarar gören binada evi bulunan CHP Şanlıurfa 2'nci sıra milletvekili adayı Müslüm Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki göstererek, "Yıkım kararı alınan Öncel Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında benim de maliki olduğum hasarsız Cevheri Apartmanı’nın üzerine yıkıldı. Evler artık kullanılamayacak durumda. Sağlam binanın yıkılmasına sebep olan sorumluların peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

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#ŞANLIURFA#Deprem#Afad

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