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Şanlıurfa'da komşusunu bilezikleri için öldürdü

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#Şanlıurfa#Cinayet#Polis
Şanlıurfada komşusunu bilezikleri için öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 16:57

Şanlıurfa'da dün öldürülen Nur El Süleyman'ın katilinin alt katta oturan komşusu Demmam Zerur olduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Demmam Zerur, pişman olduğunu söyledi.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Nur El Süleyman'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden öldürdünüz” sorusuna “Pişman” cevabını veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Cinayet#Polis

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