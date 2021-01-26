Şanlıurfa’da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama
ŞANLIURFA'da 6 evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kentte hafta sonu kısıtlamasında yaşanan 6 evden kombi hırsızlığı olayları ile çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.
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