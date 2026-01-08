×
Şanlıurfa'da kız çocuğunu takip edip taciz etti! Mahalleli şüpheliyi dövüp jandarmaya teslim etti

#Çocuğa Taciz#Şanlıurfa#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 13:11

Şanlıurfa’da, sokakta 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalleli tarafından yakalanıp, dövüldü. Şüpheli, gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Kız çocuğu evine giderken, ismi öğrenilemeyen genç, iddiaya göre onu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti.

Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

