Şanlıurfa'da kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

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Olay, sabah saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Kiraya verdiği fırına giden İsmail Ulusoy, kiracısıyla yeni kira kontratında anlaşamayınca, ondan iş yerini boşaltmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, İsmail Ulusoy'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Ulusoy, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ulusoy, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa O., Bozan O., Halil K., Recep E. ve İbrahim Halil A.'yı gözaltına aldı.