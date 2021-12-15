Şanlıurfa’da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Hortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler Kaçarsanız kovarım ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarımHortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler! 'Kaçarsanız kovarım' ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!#ABD
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Sevgilisine veda edemediSevgilisine veda edemedi!#Gülçin Ergül
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Ulusta apartman görevlisini canice öldürmüştü İşte fitness eğitmeni için istenen cezaUlus'ta apartman görevlisini canice öldürmüştü! İşte fitness eğitmeni için istenen ceza#İstanbul
Nefesler tutuldu Kritik görüşme... Putin açıkladıNefesler tutuldu! Kritik görüşme... Putin açıkladı#Rusya
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Burak Elmastan sert çıkış: İlk kez şahit oldum, 5 defa...Burak Elmas'tan sert çıkış: 'İlk kez şahit oldum, 5 defa...'#Galatasaray
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı İlk açıklama geldi...Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi...#Danilo Zanna
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber yok

#Şanlıurfa#Haliliye#Faysal Bilgiç
Şanlıurfa’da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber yok

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4 arkadaştan iki gündür haber alınamıyor. Aileler, yetkililerden çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak’tan (19) iki gündür haber alınamıyor. Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 genç, emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz’ın annesi Fatma Uyuşmaz, “Sabah saatlerinde, anne ben işe gideceğim dedi. Daha sonra iş elbiselerini de alarak evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Çok kötü durumdayız. 4 arkadaşı ile birlikte kayıplar. Hem telefonlarını hem de sosyal medya hesaplarını kapatmışlar. Ulaşamıyoruz, çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Bize yardım edin” dedi.

Şanlıurfa’da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber yok


Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz’ın babası Mehmet Hacı Uyuşmaz, “İki gündür oğluma ulaşamıyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Çok kötü durumdayız. Her yerde arıyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bize yardım etsin” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber yok

“BİZİ DUYUYORSAN EVİNE DÖN”

Kaybolan gençlerden Faysal Bilgiç’in ağabeyi Nurullah Bilgiç, kardeşine “Kardeşim iki gündür seni arıyoruz. Neredeysen çık gel. Kardeşim, ailen olarak perişan bir haldeyiz. Bizi duyuyorsan gel, seni bekliyoruz" diye seslendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Haliliye#Faysal Bilgiç

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın