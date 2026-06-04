×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Anne Ve Oğul
Şanlıurfada kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 10:37

Şanlıurfa’da lise öğrencisi oğlu S.A. (15) ile arkadaşı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ (43) oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi. Yaralanan S.A.'nın ise hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde, Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencileri S.A. ile S.E., okul çıkışında tartıştı. Akşam saatlerinde cep telefonu üzerinden haberleşip buluşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Çocukların ailelerinin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ, oğlu S.A.'nın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heriman Altundağ ile yaralanan oğlu S.A., çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Heriman Altundağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı oğlu S.A.’nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfada kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu

Haberin Devamı

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Heriman Altundağ'ın yaşamını yitirdiği oğlunun da yaralandığı kavganın cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşanan panik ve silah sesleri duyulduğu görüldü.

Şanlıurfada kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen Hikmet A. Fuat E. ve oğlu S.E.'yi gözaltına aldı.


Şanlıurfada kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Anne Ve Oğul

BAKMADAN GEÇME!