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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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Şanlıurfa’da kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde iki gün önce husumetli aileler arasında çıkan kavgada yaralanan Mesut Çalışkan (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Viranşehir'in Tepedüzü Mahallesi’nde 14 Eylül’de husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Çalışkan ile Ömer Ç., Sinan Ç., Eyüp Ç. ve Fatih A. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede iki gündür tedavi gören yaralılardan 4 çocuk babası Mesut Çalışkan, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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