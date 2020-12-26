MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da kara yolu üzerinde dehşet! Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü
GeriGündem Şanlıurfa'da kara yolu üzerinde dehşet! Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da kara yolu üzerinde dehşet! Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da kara yolu üzerinde dehşet! Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrasında kavga çıktı. Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden ve silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olay Şanlıurfa Bozova karayolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Avcı ve Polat aileleri araçla Remzi Mahallesi’ne geldi. Taraflar daha sonra tartışmalar üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfada kara yolu üzerinde dehşet Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü

Çıkan çatışmada ilk belirlemeye göre üç kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Şanlıurfada kara yolu üzerinde dehşet Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle