Şanlıurfa'da kara yolu üzerinde dehşet! Kavga silahlı çatışmaya döndü: 4 ölü

Olay Şanlıurfa Bozova karayolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Avcı ve Polat aileleri araçla Remzi Mahallesi’ne geldi. Taraflar daha sonra tartışmalar üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada ilk belirlemeye göre üç kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi.