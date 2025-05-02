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Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı: Ekili araziler ve araçlar zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Dolu#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 20:11

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar topu büyüklüğündeki dolu yağışı, kırsal mahallelerde büyük zarara yol açtı. Aniden bastıran dolu, ekili araziler, meyve ağaçları ve araçlara ciddi hasar verdi.

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Hilvan'a bağlı Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkenti, Aşağıekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yağış sonrası birçok tarım alanında hasar oluştu. Meyve ağaçlarının dalları kırılırken, bazı araçların camları da dolu nedeniyle çatladı. Bölge halkı yetkililerden zarar tespit çalışması yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Şanlıurfada kar topu büyüklüğünde dolu yağdı: Ekili araziler ve araçlar zarar gördü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin önümüzdeki günlerde sahada inceleme yapması bekleniyor.

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#Şanlıurfa#Dolu#Yağış

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